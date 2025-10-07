Antalya 07 Ekim Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 7 Ekim 2025 Salı günü, hava koşulları değişken olacak. Şehir merkezinde ve kıyı bölgelerinde sıcaklık 20°C ile 25°C arasında kalacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, ani ve şiddetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Şehrin iç bölgelerinde, özellikle Korkuteli ve Aksu'da hava sıcaklıkları daha düşük olacak. Korkuteli'nde en yüksek sıcaklık 16°C olarak tahmin ediliyor. Aksu'da ise sıcaklıkların 22°C olması bekleniyor. Bu bölgelerde hafif sağanak yağışlar ve yüksek nem oranları hüküm sürecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. 8 Ekim Çarşamba günü sıcaklıkların 11°C ile 13°C arasında olması öngörülüyor. Güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. 9 Ekim Perşembe günü sıcaklık 13°C ile 17°C arasında kalacak. Parlak güneş ışığının etkili olması düşünülüyor. 10 Ekim Cuma günü hava sıcaklıkları 17°C ile 18°C arasında olması bekleniyor. Güneşli bir havanın devam etmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Ani yağışlara karşı su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmakta yarar var. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacaktır. Güneş kremi kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığınızı korur. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Ayrıca dış mekan aktivitelerinizden daha fazla keyif almanızı sağlar.