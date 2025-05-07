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Antalya 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 07 Mayıs Çarşamba hava durumu açıklandı. Antalya'da hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Antalya 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında, gece sıcaklıkları ise 12°C seviyelerinde beklenmektedir. Bu dönemde, ortalama gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları ise 13.8°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 8 Mayıs Perşembe günü, bulutların arasından ara ara güneşin çıkması planlanıyor. 9 Mayıs Cuma günü bol güneş ışığı, 10 Mayıs Cumartesi günü ise kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 20-21°C, gece sıcaklıkları ise 10-11°C arasında değişecek.

Antalya'da Mayıs ayı, ortalama 12 güneşli gün ve 4 yağmurlu günle karakterizedir. Bu dönemde nem oranı %58, yıllık ortalama yağış miktarı ise 45 mm'dir.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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