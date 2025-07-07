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Antalya 07 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da, 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Antalya 07 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklık 34°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 32°C'ye düşecek. Rüzgarın hızı sabah saatlerinde 13 km/s olacak. Gündüz saatlerinde bu hız 19 km/s'ye yükselecek. Nem oranı sabah %40, gündüz %35, akşam %49 ve gece %65 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 8 Temmuz Salı günü sıcaklık 30°C ile 34°C arasında değişecek. 9 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 27°C ile 32°C arasında olacak. 10 Temmuz Perşembe günü hava yine güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklıklar 26°C ile 30°C arasında değişecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda kalmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumak açısından faydalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve gerektiğinde dinlenmek vücut sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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