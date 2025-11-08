Antalya 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu, kısmen güneşli ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13°C civarında. Gece ise sıcaklık 3°C'ye kadar düşecek. Nem oranı bu dönemde %50 seviyelerinde. Rüzgar hafif kuzeydoğudan esecek. Önümüzdeki günlerde belirgin bir hava değişikliği beklenmiyor.

9 Kasım Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece ise 3°C civarında seyredecek. 10 Kasım Pazartesi günü hava bulutlu. Gündüz sıcaklığı 13°C, gece ise 1°C civarında olacak. Hava koşullarının serin ve değişken olması bekleniyor.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı koruyucu olacaktır.