Antalya 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 18°C civarında bekleniyor. Nem oranı %57 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 16.9 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 9 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 30°C, 10 Temmuz Perşembe günü ise 29°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde nem oranı %56 ile %57 arasında değişecek. Rüzgar hızı 17.3 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcak saatlerde güneş ışınları daha dik açıyla gelir. Cilt koruması yapılmalı ve bol su tüketilmelidir. Yüksek nem oranı terlemeyi artırır. Bu da vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştırır. Bu nedenle hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli, ağır ve koyu renkli kıyafetlerden kaçınılmalıdır. Orta seviyedeki rüzgar, deniz kenarında serinletici etki yaratabilir. Ancak denize girerken dikkatli olunmalı ve deniz koşulları kontrol edilmelidir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler bulunmaktadır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve düzenli olarak su içilmelidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar tercih edilmelidir. Kapalı alanlarda kalmak da önerilmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve serinletici yöntemlere başvurmak faydalı olacaktır.