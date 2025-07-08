HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Antalya 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 29°C civarında, gece ise 18°C civarında bekleniyor. Nem oranı %57 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 16.9 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 9 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 30°C, 10 Temmuz Perşembe günü ise 29°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde nem oranı %56 ile %57 arasında değişecek. Rüzgar hızı 17.3 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcak saatlerde güneş ışınları daha dik açıyla gelir. Cilt koruması yapılmalı ve bol su tüketilmelidir. Yüksek nem oranı terlemeyi artırır. Bu da vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştırır. Bu nedenle hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli, ağır ve koyu renkli kıyafetlerden kaçınılmalıdır. Orta seviyedeki rüzgar, deniz kenarında serinletici etki yaratabilir. Ancak denize girerken dikkatli olunmalı ve deniz koşulları kontrol edilmelidir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler bulunmaktadır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve düzenli olarak su içilmelidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar tercih edilmelidir. Kapalı alanlarda kalmak da önerilmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve serinletici yöntemlere başvurmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat! Yanlış müdahale virüsü vücuda bulaştırırDikkat! Yanlış müdahale virüsü vücuda bulaştırır
Gözler Ankara'daydı! Kritik görüşme ertelendiGözler Ankara'daydı! Kritik görüşme ertelendi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Napoli reddetti, G.Saray'dan karşı hamle geldi! Osimhen'den gece yarısı paylaşım

Napoli reddetti, G.Saray'dan karşı hamle geldi! Osimhen'den gece yarısı paylaşım

DEM Parti'nin 'Öcalan' isteği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

DEM Parti'nin 'Öcalan' isteği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

CHP'den bomba erken seçim hamlesi! AK Parti'yi şaşırtacak plan: İlk hedef 55 il...

CHP'den bomba erken seçim hamlesi! AK Parti'yi şaşırtacak plan: İlk hedef 55 il...

AK Partili belediye başkanını işaret etti: "Adam görevde"

AK Partili belediye başkanını işaret etti: "Adam görevde"

4 ilde 19 mağazası vardı! Ünlü perakende zincirinde konkordato... İflasın eşiğinde

4 ilde 19 mağazası vardı! Ünlü perakende zincirinde konkordato... İflasın eşiğinde

Cezaevindeki iki mahkum kendini astı! Tutukluluk sebepleri belli oldu

Cezaevindeki iki mahkum kendini astı! Tutukluluk sebepleri belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.