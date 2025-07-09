Antalya 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla dikkat çekiyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 34°C'ye çıkmasına yol açabilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların 17°C civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı ise gün boyunca %54 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 10 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının ise 12°C olması bekleniyor. 11 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığı yine 29°C, gece sıcaklığı ise 14°C olarak öngörülüyor. 12 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tatil planları yapanlar için önemlidir. Gün ortasında, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve düzenli olarak su içmek, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olur. Orta seviyedeki rüzgar, deniz kenarında serinletici bir etki yaratabilir. Ancak denize girerken dikkatli olunmalı ve deniz koşulları kontrol edilmelidir. Kapalı alanlarda klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanmak da faydalı olacaktır.

Antalya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalı ve gerekli önlemleri almalısınız.