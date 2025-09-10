HABER

Antalya 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, yazın son günlerinin tadını çıkarabileceğimiz bir gün olarak öne çıkıyor.

Cansu Akalp

Antalya'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu, yazın son günlerinin tadını çıkarabileceğimiz bir gün olarak öne çıkıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 32°C, gece ise 26°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Eylül havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 11 Eylül Perşembe günü sıcaklıkların 34°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu artış, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmayı gerektiriyor. Bol su tüketimi de önem kazanıyor. 12 ve 13 Eylül günlerinde hava sıcaklıklarının 33°C civarında seyredeceği düşünülüyor. Bu durum, yazın son günlerini değerlendirmek isteyenler için fırsat sunuyor.

Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkat etmesi gereken noktalar var. Güneşin en etkili olduğu 12:00-15:00 saatleri arasında gölge alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu önlemler almak da gereklidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle vücut su kaybını önlemek amacıyla düzenli aralıklarla su içmek önemlidir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de ek bir önlem sağlar. Bu önlemler, sağlığınızı korur ve yazın son günlerinin keyfini güvenli bir şekilde çıkarmanıza yardımcı olur.

hava durumu antalya
