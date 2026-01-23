HABER

Grönland için kritik bekleyiş devam ederken Trump tarih vererek açıkladı! "2 hafta içinde..."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki adımları tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. Askeri müdahale seçeneğini, ifadeleriyle oldukça kuvvetli bir ihtimal haline getiren Trump, son açıklamalarında Grönlandlılara 1 milyon dolar bağış yapma açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama sonrası Grönland'a askeri operasyon seçeneğinin şu anlık masada olmadığı anlaşılmışken Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump bu sefer Grönland için tarih verdi.

ABD Başkanı Trump, Davos'taki 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarının ardından Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gezisini değerlendirdi. Özellikle Grönland konusunda hem NATO hem de Avrupalı liderlerle çok olumlu görüşmeler yaptıklarını anlatan Trump, bu konuda istedikleri her şeyi aldıklarını savundu.

"İSTEDİĞİMİZ HER ŞEYİ YAPABİLİRİZ, ASKERİ İŞLER DAHİL"

Trump, NATO ile vardıkları çerçeve anlaşma konusunda, "Gerçekten bir müzakere olduğunu söyleyebiliriz, ama bu anlaşma süresiz, yani bir zaman sınırı yok. 99 yıl ve 50 yıl değil, sonsuza kadar sürüyor. (Grönland konusunda) İstediğimiz her şeyi yapabiliriz, askeri işler dahil." dedi.

"ALTIN KUBBE NEDENİYLE GELECEĞİZ"

Grönland'da ABD'nin ne tür faaliyetler yürüteceği konusunda NATO ile işbirliğine atıf yapan Trump, "Hepimiz birlikte çalışacağız ve aslında NATO da bizimle birlikte olacak. Bazı işler masraflı bir şekilde olacak, ancak Altın Kubbe'yi inşa etmekten başka masrafımız olmayacak. Buraya Altın Kubbe nedeniyle geleceğiz." şeklinde konuştu.

TRUMP TARİH VERDİ: "2 HAFTA İÇİNDE..."

Trump, Danimarka'nın bu sürece nasıl baktığı ile ilgili bir soruya, "Aslında bunu herkes beğendi. (Danimarka konusunu) İki hafta içinde size haber veririm." yanıtını verdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

