HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bebek'te denizde ceset bulundu! FSM Köprüsü'nden atlayan kişiye aitmiş

İçerik devam ediyor

Beşiktaş Bebek sahilinde denizde erkek cesedi bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iskeleye çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Ahmet Toka olduğu belirlendi.

Beşiktaş Bebek sahilinde denizde hareketsiz duran bir kişi olduğunu görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Denizdeki cesedi çıkarmak için olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İBB İSAK ekipleri sevk edildi.

Bebek te denizde ceset bulundu! FSM Köprüsü nden atlayan kişiye aitmiş 1

Ceset, İSAK dalgıçları tarafından Sahil Güvenlik teknesine alındı. Bebek İskelesi'ne çıkarılan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Bebek te denizde ceset bulundu! FSM Köprüsü nden atlayan kişiye aitmiş 2

Hayatını kaybeden kişinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atladığı belirtilen Ahmet Toka' olduğu öğrenildi. Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkında hapis cezası verilmişti: Çok konuşulacak iddia! "Emir Sarıgül Sibel Can'la birlikte Londra'ya gitti"Hakkında hapis cezası verilmişti: Çok konuşulacak iddia! "Emir Sarıgül Sibel Can'la birlikte Londra'ya gitti"
Mardin’de insanlık ölmemiş dedirten hareket: Donmak üzere olan yavruların imdadına yetiştiMardin’de insanlık ölmemiş dedirten hareket: Donmak üzere olan yavruların imdadına yetişti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
köprü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

Pencerede ağlayan çocukların çığlığını çoban duydu! Mardin’de sır ölüm

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Lüks aracını satışa çıkardı! İstediği rakam dudak uçuklattı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.