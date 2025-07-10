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Antalya 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 33°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Antalya 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 21°C'ye düşecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

11 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece ise 22°C olacak. 12 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 33°C, gece 23°C olarak öngörülüyor. 13 Temmuz Pazar günü gündüz 35°C, gece 23°C civarında sıcaklıklar bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında daha belirgin hale gelecek. Bu saatlerde dışarıda bulunmak riskli olabilir. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için, açık alanlarda durmaktan kaçınmak önemlidir. Bu saatlerde kapalı mekanlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar, vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştırabilir. Bu durum, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için daha tehlikeli olabilir. Bu grupların, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları önerilir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler arasında bol su içmek yer alır. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olur. Bu önlemler, güneşin olumsuz etkilerinden korunmayı sağlar.

Deniz kenarında vakit geçirecek olanlar için deniz koşullarını kontrol etmek önemlidir. Orta seviyedeki rüzgar, deniz kenarında serinletici bir etki yaratabilir. Denize girmeden önce, deniz koşullarını kontrol etmek ve güvenli bölgelerde yüzmek gereklidir.

Antalya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu koşullara karşı dikkatli olmak, sağlık açısından faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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