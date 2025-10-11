Antalya 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu yazdan kalma bir gün yaşanacağını gösteriyor. Sabah saatlerinde kısa süreli pus görülebilir. Ancak gün ilerledikçe hava tamamen açacak. Sıcaklıkların 32°C'ye ulaşması bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Hissedilen sıcaklık 35°C'ye kadar çıkabilir. Bu nedenle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmamak önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi öngörülüyor. 12 Ekim Pazar günü sıcaklıkların 30°C civarında olması bekleniyor. 13 Ekim Pazartesi günü ise sıcaklık 28°C'ye düşecek. Bu süreçte hava genelde açık ve güneşli olacak.

Böylesi sıcak ve nemli günlerde, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, şapka ve güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Bol su tüketimi, su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih ederek vücut ısısını dengelemelisiniz. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.