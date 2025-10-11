HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 11 Ekim 2025 tarihinde yazdan kalma bir gün yaşanacak. Hava durumu sabah saatlerinde kısa süreli pus ile başlayacak. Ardından sıcaklıkların 32°C'ye ulaşması bekleniyor. Yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı 35°C yapacak. Öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmamak öneriliyor. Ayrıca, 12 Ekim Pazar günü sıcaklık 30°C, 13 Ekim Pazartesi günü ise 28°C olacak. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda dikkatli olunmalı.

Antalya 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu yazdan kalma bir gün yaşanacağını gösteriyor. Sabah saatlerinde kısa süreli pus görülebilir. Ancak gün ilerledikçe hava tamamen açacak. Sıcaklıkların 32°C'ye ulaşması bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Hissedilen sıcaklık 35°C'ye kadar çıkabilir. Bu nedenle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmamak önerilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi öngörülüyor. 12 Ekim Pazar günü sıcaklıkların 30°C civarında olması bekleniyor. 13 Ekim Pazartesi günü ise sıcaklık 28°C'ye düşecek. Bu süreçte hava genelde açık ve güneşli olacak.

Böylesi sıcak ve nemli günlerde, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, şapka ve güneş kremi kullanmanız faydalı olacaktır. Bol su tüketimi, su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih ederek vücut ısısını dengelemelisiniz. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze'ye dönüş ikinci gününde! Taş üstünde taş kalmamış...Gazze'ye dönüş ikinci gününde! Taş üstünde taş kalmamış...
ABD'de dev patlama! Haritadan silindi: 18 kişi hala kayıp...ABD'de dev patlama! Haritadan silindi: 18 kişi hala kayıp...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.