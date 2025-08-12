Antalya 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 36–37°C civarına ulaşacak. Hissedilen sıcaklık ise 40°C'ye kadar çıkabilir. Sabah saatlerinde hava sıcaklıkları 28–30°C aralığında olacak. Gece sıcaklığı da 30°C civarında seyredecek. Bu nedenle, serinleme imkânı neredeyse tamamen ortadan kalkmaktadır.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 13 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 34°C, gece ise 23°C olacak. 14 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 34°C, gece de 22°C olarak tahmin ediliyor. 15 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklıkları 32°C, gece ise 22°C civarında seyredecek.

Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için risk oluşturabilir. Sıcak çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (10:00–16:00) dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekiyor. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt korumasına yardımcı olacaktır. Sahilde vakit geçireceklerin, deniz suyu sıcaklığının 29°C civarında olduğunu unutmaması önemlidir. Bu, denize girmenin keyifli olmasını sağlar.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için daha riskli olabilir. Bu grupların daha dikkatli olmaları gerekebilir. Gerekli olduğunda tıbbi yardım almak önemlidir. Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği ve elektrik kesintilerine yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Enerji tasarrufu önlemleri almak faydalı olacaktır.

Bu dönemde Antalya'da yağış beklenmemektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını dikkate alarak hazırlık yapmaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.