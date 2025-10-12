Antalya 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sonbaharın yumuşak etkileri hissedilecek. Sabah saatlerinde hava serin başlayacak. Öğleye doğru sıcaklık 25-26°C civarına yükselecek. Öğleden sonra kentin iç kesimlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgar kuzeybatı yönünden hafif esecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Güneşli hava açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacak.

13 Ekim Pazartesi'den itibaren hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman seyredecek. Sıcaklıklar 23-25°C aralığında kalacak. Nem oranı %35-46 arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esmesi bekleniyor. Bu dönemde yağış ihtimali düşük. Hava koşulları açık hava etkinlikleri için elverişli olacak.

Hava koşulları genellikle açık ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar öğle saatlerinde güneşin etkisini artıracak. Bu nedenle koruyucu krem ve şapka kullanmaları önerilir. Akşam saatlerinde hava ılıman kalacak. Dışarı çıkacakların yanlarına hafif bir ceket almaları faydalı olacaktır. Yerel sağanak yağışlar kısa süreli ve yerel olacağı tahmin ediliyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.