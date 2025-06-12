Antalya 12 Haziran Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu yağmurlu olacaktır. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında beklenmektedir. 13 Haziran Cuma günü gündüz 28°C, gece 15°C olacaktır. 14 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 15°C olacaktır. 15 Haziran Pazar günü ise gündüz 28°C, gece 15°C sıcaklıklar öngörülmektedir. Bu günlerde yağmurlu hava koşulları devam edecektir.

Antalya'nın Haziran ayındaki ortalama sıcaklıkları gündüz 25.6°C, gece 18.8°C'dir. Bu dönemde yağış miktarı yaklaşık 7 mm civarındadır. Böylece Haziran ayı genellikle sıcak ve kuru geçer.

12-15 Haziran tarihleri arasında Antalya'da yağmurlu hava beklenmektedir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir.

Yağmurlu günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların, planlarını gözden geçirmeleri faydalı olacaktır. Gerekiyorsa kapalı alanlara yönelmeleri önerilir. Ayrıca, yağışlı havada trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Sahilde vakit geçirmeyi düşünenlerin, deniz suyu sıcaklığının 25°C civarında olduğunu unutmamaları gerekir. Suya girmeden önce hava koşullarını kontrol etmek önemlidir.

12-15 Haziran tarihleri arasında Antalya'da yağmurlu hava bekleniyor. Plan yaparken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Açık hava etkinliklerini kapalı alanlara kaydırmak, trafik kurallarına uymak ve deniz aktivitelerini hava koşullarına göre düzenlemek sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.