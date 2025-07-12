HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli olacak.

Antalya 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Antalya'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

Bu dönemde, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında açık alanlarda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Bu saatlerde güneş ışınları en yoğun olduğu için açık havada bulunmak sağlık açısından risk oluşturabilir. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere herkesin bu saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir.

Sıcak hava koşullarında bol su tüketmek vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengelenmesine katkı sağlar. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da cilt sağlığını korumak açısından önemlidir. Klimalı ortamlarda bulunmak ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığı korumaya yardımcı olur.

Nem oranının yüksek olabileceği bu günlerde nemli ortamlardan uzak durmak faydalı olacaktır. Serinlemek için uygun mekanlar tercih etmek de önemlidir. Bu önlemler, Antalya'da beklenen sıcak hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Raylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurduRaylara düşen kediyi kurtarmak için treni durdurdu
Kabus devam ediyor! Ölüm sayısı yükseldi...Kabus devam ediyor! Ölüm sayısı yükseldi...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünyanın gündeminde! "Bölge için kilit bir adım"

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünyanın gündeminde! "Bölge için kilit bir adım"

PKK silah bıraktı; gözler Erdoğan'a çevrildi

PKK silah bıraktı; gözler Erdoğan'a çevrildi

Napoli bir kez daha reddetti! G.Saray'dan gece yarısı Osimhen için resmi açıklama geldi

Napoli bir kez daha reddetti! G.Saray'dan gece yarısı Osimhen için resmi açıklama geldi

Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!

Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!

İki ihtimal masada! Kabinede değişiklik için geri sayım başladı

İki ihtimal masada! Kabinede değişiklik için geri sayım başladı

İl il hava durumu uyarısı: 44 derecelik sıcak ve yağış geliyor!

İl il hava durumu uyarısı: 44 derecelik sıcak ve yağış geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.