Antalya 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor.

Bu dönemde, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında açık alanlarda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Bu saatlerde güneş ışınları en yoğun olduğu için açık havada bulunmak sağlık açısından risk oluşturabilir. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere herkesin bu saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir.

Sıcak hava koşullarında bol su tüketmek vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengelenmesine katkı sağlar. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da cilt sağlığını korumak açısından önemlidir. Klimalı ortamlarda bulunmak ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak sağlığı korumaya yardımcı olur.

Nem oranının yüksek olabileceği bu günlerde nemli ortamlardan uzak durmak faydalı olacaktır. Serinlemek için uygun mekanlar tercih etmek de önemlidir. Bu önlemler, Antalya'da beklenen sıcak hava koşullarında sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.