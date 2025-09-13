HABER

Antalya 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava, genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Sedef Karatay

Antalya'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 26°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esse de, nem oranı %43 ile %56 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 14 Eylül Pazar günü hava sıcaklığının 35°C, 15 Eylül Pazartesi günü 31°C, 16 Eylül Salı günü ise 29°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli ve sıcak kalacak.

Bu sıcak havalarda, özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisiyle dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği bu saatlerde, cilt koruması için güneş kremi kullanılmalı. Ayrıca, şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu önlemler alınmalıdır. Bol su tüketimi de önerilmektedir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek vücut ısısı dengede tutulabilir. Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 29°C civarında olacak. Bu, denize girme açısından uygun bir durum. Ancak, denizden çıkarken güneş ışınlarından korunmak için önlemler alınmalıdır. Akşam saatlerinde hava serinleyecek. İnce bir ceket veya uzun kollu giysiler bulundurmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşullarında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar daha dikkatli olmalıdır. Açık hava etkinlikleri sırasında aşırı yorulmamak gerekir. Gerekirse gölge alanlarda dinlenilmelidir. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde ağır yemeklerden kaçınılmalı. Hafif, sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Bu sayede sindirim sistemi rahat çalışır. Ayrıca klima ve vantilatör gibi serinletici cihazlar iç mekanlarda rahatlık sağlayacaktır.

Antalya'da 13 Eylül 2025 Cumartesi gününden sonraki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları hakim olacak. Güneşten korunma, yeterli su tüketimi ve uygun giyim gibi önlemler alarak sağlıklı ve keyifli bir gün geçirilebilir.

