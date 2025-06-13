Antalya 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 13 Haziran 2025 Cuma günü, hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında ölçülecek. Gece sıcaklıkları ise 14°C'ye kadar düşecek. Bu tarihlerde, Antalya'da ortalama gündüz sıcaklıkları 25.6°C, gece sıcaklıkları ise 18.8°C olarak kaydedilmektedir.

14 Haziran Cumartesi günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 12°C civarında seyredecek. 15 Haziran Pazar günü, bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece ise 10°C olacak. 16 Haziran Pazartesi günü de parlak güneş ışığı altında, gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları 10°C civarında olacak. Bu dönemde, Antalya'da ortalama gündüz sıcaklıkları 25.6°C, gece sıcaklıkları ise 18.8°C olarak kaydedilmektedir.

Antalya'da Haziran ayında genellikle açık ve güneşli hava koşulları hakimdir. Ortalama nem oranı %44, yağış miktarı ise 7 mm civarındadır. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı 2 olarak kaydedilmiştir.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Açık hava etkinlikleri planlarken, güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, uygun kıyafetler giymek de önem taşır. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak gereklidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınız için önemlidir.