HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 13 Haziran Cuma hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Antalya 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Antalya'da 13 Haziran 2025 Cuma günü, hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında ölçülecek. Gece sıcaklıkları ise 14°C'ye kadar düşecek. Bu tarihlerde, Antalya'da ortalama gündüz sıcaklıkları 25.6°C, gece sıcaklıkları ise 18.8°C olarak kaydedilmektedir.

14 Haziran Cumartesi günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 12°C civarında seyredecek. 15 Haziran Pazar günü, bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece ise 10°C olacak. 16 Haziran Pazartesi günü de parlak güneş ışığı altında, gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları 10°C civarında olacak. Bu dönemde, Antalya'da ortalama gündüz sıcaklıkları 25.6°C, gece sıcaklıkları ise 18.8°C olarak kaydedilmektedir.

Antalya'da Haziran ayında genellikle açık ve güneşli hava koşulları hakimdir. Ortalama nem oranı %44, yağış miktarı ise 7 mm civarındadır. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı 2 olarak kaydedilmiştir.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Açık hava etkinlikleri planlarken, güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, uygun kıyafetler giymek de önem taşır. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak gereklidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınız için önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas'ta korkutan depremSivas'ta korkutan deprem
X (Twitter) çöktü mü? Bazı kullanıcılar sorun yaşıyorX (Twitter) çöktü mü? Bazı kullanıcılar sorun yaşıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş resmen başladı! İsrail İran'daki kritik isimleri öldürdü: Genelkurmay başkanı, komutanlar ve bilim insanları...

Savaş resmen başladı! İsrail İran'daki kritik isimleri öldürdü: Genelkurmay başkanı, komutanlar ve bilim insanları...

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Netanyahu’dan ilk açıklama! Saldırının amacını ve ne kadar süreceğini duyurdu

Netanyahu’dan ilk açıklama! Saldırının amacını ve ne kadar süreceğini duyurdu

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

Akaryakıt tabelasında 50 TL görüldü!

Akaryakıt tabelasında 50 TL görüldü!

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da peş peşe patlamalar... İsrail çarpıcı haritayı paylaştı

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da peş peşe patlamalar... İsrail çarpıcı haritayı paylaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.