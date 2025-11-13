HABER

Antalya 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 13 Kasım 2025 tarihinde hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C civarında, gece ise 12°C olacak. 14 Kasım Cuma günü az bulutlu hava, gündüz 19.8°C ve gece 13.2°C sıcaklıklar ile devam edecek. 15 Kasım Cumartesi günü güneşli hava 21.8°C gündüz sıcaklığı sağlarken, 16 Kasım Pazar günü benzer koşullar 20.3°C gündüz sıcaklığı ile sürecek. Hava ılıman, açık hava etkinlikleri için uygun.

Çiğdem Sevinç

Antalya'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü, hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında olacak. Gece sıcaklık ise 12°C civarına düşecek. Nem oranı %65 tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 7.5 km/s olacak. Gün doğumu saati 07:32'dir. Gün batımı 17:47'de gerçekleşecek.

Geçen günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 14 Kasım Cuma günü hava az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 19.8°C, gece sıcaklık 13.2°C civarında seyredecek. 15 Kasım Cumartesi günü hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21.8°C, gece sıcaklık 14.1°C olacak. 16 Kasım Pazar günü hava benzer koşullarda devam edecek. Gündüz sıcaklık 20.3°C, gece sıcaklık 11.8°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Özellikle bu saatlerde üst kat giysi bulundurmanız faydalı olacaktır. Günü içinde güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca bol su içmeniz önemlidir. Rüzgar hızı düşük olacağından serinlik hissetmeyeceksiniz. Hava koşulları stabil olduğu için planlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.

