Şehit pilot binbaşı Serdar Uslu'nun adı ölümsüzleştirildi

Azerbaycan'dan havalanan uçağın 11 Kasım 2025 tarihinde düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun adı memleketi Yenişehir'de yaşatılacak. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında Zafer Meydanı'nın ismi "Şehit Pilot Binbaşı Serdar Uslu Meydanı" olarak değiştirildi.

Başkan Ercan Özel, "11 Kasım 2025 tarihinde yaşanan uçak kazasında şehadete yürüyen hemşehrimiz Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun adını, ona yakışır bir yerde ölümsüzleştiriyoruz.

"ŞEHİT PİLOT BİNBAŞI SERDAR USLU MEYDANI"

Gerçekleştirdiğimiz Belediye Meclisi toplantımızda, Balibey (Çarşı) Camii'nin önünde bulunan Zafer Meydanı'nın isminin "Şehit Pilot Binbaşı Serdar Uslu Meydanı" olarak değiştirilmesi yönündeki ek gündem maddemizi idare olarak meclisimize sunduk. Şehidimizin emaneti olan kıymetli ailesiyle yaptığımız istişareler sonucunda, onların da arzusu üzerine Balibey (Çarşı) Camii önünde bulunan ve düzenleme çalışmalarının devam ettiği meydanın ismini değiştirme kararı aldık.

Şehit pilot binbaşı Serdar Uslu nun adı ölümsüzleştirildi 2

Meclis toplantımızda aldığımız kararla bu meydan bundan böyle Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu Meydanı olarak anılacak. Kahramanımızın adını memleketimizde sonsuza dek yaşatacağız. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

