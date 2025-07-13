Antalya 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

14 Temmuz Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklıkların 27°C civarında olması tahmin ediliyor. 15 Temmuz Salı günü de hava açık kalacak. Sıcaklıkların yine 27°C civarında olması bekleniyor. 16 Temmuz Çarşamba günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Sıcaklıkların 28°C civarında olması öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak gerekir. Şapka takmak ve uygun kıyafetler giymek cilt sağlığını korur. Ayrıca, bol su içmek önemlidir. Vücudun susuz kalmasını önlemek için serin gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. 16 Temmuz Çarşamba günü beklenen yağışlar nedeniyle, yanınızda şemsiye bulundurmanızda fayda vardır.

Sıcak hava koşullarında, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda kalmak da sağlıklı bir tercih olacaktır. Bu önlemler, Antalya'da önümüzdeki günlerde daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olacaktır.