Antalya 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, hissedilen sıcaklık ise 16°C civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönünden orta şiddette eseceği belirtiliyor. 15 Kasım'dan itibaren bulutlu hava ve hafif yağmurlar görülebilir. Bu nedenle dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanız önem taşıyor. Nem oranının %44 olması, sıcaklığın daha düşük hissedilmesine yol açabilir.

Antalya'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Hissedeceğiniz sıcaklık ise 16°C olacak. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Hızı saatte 26 km civarında olması bekleniyor. Nem oranı %44 civarında olacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 15 Kasım Cumartesi günü hava daha bulutlu olacak. Hafif sağanak yağmurlar görülebilir. Gündüz sıcaklık 21.8°C, gece ise 17°C civarında olacak. 16 Kasım Pazar günü hava daha fazla bulutlanacak. Hafif yağmurların görülmesi muhtemel. Gündüz sıcaklık 20.3°C, gece ise 14.7°C olacak. 17 Kasım Pazartesi günü benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Hafif yağmurlar sürebilir. Gündüz sıcaklık 21.1°C, gece ise 14.7°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. 15 Kasım'dan itibaren yağışların artması bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzey yönünden orta şiddette esmesi nedeniyle açık alanlarda rüzgar etkisini azaltacak giysiler tercih edebilirsiniz. Nem oranının %44 civarında olması, hava sıcaklıklarının daha düşük hissedilmesine neden olabilir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek sağlığınızı korumak açısından faydalıdır.

