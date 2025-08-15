Antalya 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında olacak. Hafta sonu hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 16 Ağustos Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık ise 15°C olacak. 17 Ağustos Pazar günü hava biraz daha serinleyerek en yüksek 27°C, en düşük 14°C seviyelerine inecek. 18 Ağustos Pazartesi günü hava tekrar 27°C'ye yükselebilir.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için idealdir. Yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebilir.

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bu, cilt kanseri riskini azaltır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde geniş kenarlı bir şapka ve UV korumalı giysiler giymek cildinizi korur. Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açabilir. Bu nedenle, gün boyunca bol su içmek ve alkollü içeceklerden uzak durmak dehidrasyonu önler.

Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risklidir. Bu grupların aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Serin ortamlarda kalmaları faydalıdır. Evde klima veya vantilatör kullanarak ortamı serin tutmak uyku kalitesini artırır ve gece terlemelerini azaltabilir.

Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korumak açısından önemlidir. Güneş ışınlarının yansıdığı yüzeylerden uzak durmak ve koruyucu gözlük takmak göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

Antalya'da önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Uygun önlemler alarak hem sağlığınızı koruyabilir hem de açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.