HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor.

Antalya 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Antalya'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında olacak. Hafta sonu hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 16 Ağustos Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık ise 15°C olacak. 17 Ağustos Pazar günü hava biraz daha serinleyerek en yüksek 27°C, en düşük 14°C seviyelerine inecek. 18 Ağustos Pazartesi günü hava tekrar 27°C'ye yükselebilir.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için idealdir. Yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları bazı sağlık risklerini de beraberinde getirebilir.

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bu, cilt kanseri riskini azaltır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde geniş kenarlı bir şapka ve UV korumalı giysiler giymek cildinizi korur. Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açabilir. Bu nedenle, gün boyunca bol su içmek ve alkollü içeceklerden uzak durmak dehidrasyonu önler.

Sıcak hava, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risklidir. Bu grupların aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Serin ortamlarda kalmaları faydalıdır. Evde klima veya vantilatör kullanarak ortamı serin tutmak uyku kalitesini artırır ve gece terlemelerini azaltabilir.

Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korumak açısından önemlidir. Güneş ışınlarının yansıdığı yüzeylerden uzak durmak ve koruyucu gözlük takmak göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

Antalya'da önümüzdeki günlerde güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Uygun önlemler alarak hem sağlığınızı koruyabilir hem de açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evden siyah torbalarla çıkarıldı! 'Pes' dedirten savunma: "Ucuza buldum, altınları bozdurup aldım" Evden siyah torbalarla çıkarıldı! 'Pes' dedirten savunma: "Ucuza buldum, altınları bozdurup aldım"
Orgeneral Levent Ergün’den Vali Çelik’e ziyaretOrgeneral Levent Ergün’den Vali Çelik’e ziyaret

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

E-Devlet'ten yardım başvuruları başladı! '10 bin liraya da dolabilir'

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

İBB operasyonlarında yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı da aralarında

İBB operasyonlarında yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı da aralarında

Tanınmış iş insanı tutuklandı! Gazetecilere küfürler yağdırdı

Tanınmış iş insanı tutuklandı! Gazetecilere küfürler yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.