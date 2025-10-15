HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya, 15 Ekim 2025 tarihinde sıcak ve güneşli bir hava deneyimleyecek. Gündüz sıcaklıkları 26-28°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları 17-19°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %50-60 civarında kalacak. Yüksek sıcaklıklar riski artırabilir. Bu nedenle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları tavsiye edilmektedir. Açık hava etkinlikleri için bol su içmek ve güneşten korunmak önemlidir.

Antalya 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Antalya'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 26-28°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 17-19°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %50-60 civarında kalacak. Rüzgarlar güney yönlerinden hafif esecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yükselecek. 16 Ekim Perşembe günü 28-29°C bekleniyor. 17 Ekim Cuma günü ise 29-30°C olacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Rüzgarlar hafif ve güney yönlerinden esecek. Nem oranı %50-60 arasında kalmaya devam edecek.

Sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, yüksek sıcaklıklar güneş çarpması riskini artırabilir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları önemlidir. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmeleri önerilmektedir. Güneş kremi kullanmaları ve uygun kıyafetler giymeleri de tavsiye edilir. Güneşin en etkili olduğu 10:00-16:00 saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalınmamalıdır.

Sıcak hava tarım faaliyetlerini etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak karşılamaları önemlidir. Yüksek sıcaklıklar orman yangını riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması gerekmektedir.

Antalya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde kişisel sağlık ve çevre güvenliği için gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aksaray'da kahreden haber! Anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti: Kombiden sızan gaz...Aksaray'da kahreden haber! Anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti: Kombiden sızan gaz...
Bunu kimse beklemiyordu! Bir anda dumanlar içinde kaldıBunu kimse beklemiyordu! Bir anda dumanlar içinde kaldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.