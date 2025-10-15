Antalya 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 26-28°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 17-19°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %50-60 civarında kalacak. Rüzgarlar güney yönlerinden hafif esecek.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yükselecek. 16 Ekim Perşembe günü 28-29°C bekleniyor. 17 Ekim Cuma günü ise 29-30°C olacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Rüzgarlar hafif ve güney yönlerinden esecek. Nem oranı %50-60 arasında kalmaya devam edecek.

Sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, yüksek sıcaklıklar güneş çarpması riskini artırabilir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları önemlidir. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmeleri önerilmektedir. Güneş kremi kullanmaları ve uygun kıyafetler giymeleri de tavsiye edilir. Güneşin en etkili olduğu 10:00-16:00 saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalınmamalıdır.

Sıcak hava tarım faaliyetlerini etkileyebilir. Çiftçilerin sulama sistemlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak karşılamaları önemlidir. Yüksek sıcaklıklar orman yangını riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakılmamalıdır. Sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması gerekmektedir.

Antalya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde kişisel sağlık ve çevre güvenliği için gerekli önlemleri almak önemlidir.