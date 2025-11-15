HABER

Antalya 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Kentte sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında değişecek. Kıyı bölgelerde yüksek nem hissedilen sıcaklığı artırabilir. Rüzgar güneydoğudan hafif esecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık havada vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önemlidir. Ayrıca bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmeli. Güncel hava durumu raporları düzenli takip edilmelidir.

Hazar Gönüllü

Antalya'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Akdeniz Bölgesi'nin tipik özelliklerini yansıtacak. Kent merkezinde en düşük sıcaklık 14°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 24°C civarında gerçekleşecek. Kıyı bölgelerindeki nem oranı yüksek olacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir. Rüzgar güneydoğudan hafif esecek. Toroslar çevresinde kısa süreli bulut geçişleri görülebilir. Ancak yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 16 Kasım Pazar günü hava az bulutlu geçecek. Sıcaklık 15°C ile 22°C arasında olacak. 17 Kasım Pazartesi günü hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 16°C ile 23°C arasında seyredecek. 18 Kasım Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 17°C ile 24°C arasında ölçülecek.

Bu dönemde Antalya'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalacak. Açık havada vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Güneşin dik açıyla vurduğu saatlerde doğrudan güneşten kaçınılmalıdır. Özellikle 10:00 ile 16:00 arasında dikkatli olunmalıdır. Koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanılması önerilecektir. Yüksek nem oranı su kaybına yol açabilir. Bu yüzden bol su içilmesi önemlidir. Hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarın hafif esmesi serinleme hissi yaratabilir. Yanınızda hafif bir üst bulundurmanız faydalı olacaktır.

Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını düzenli takip etmek gerekir. Planlarınızı buna göre yapmanız en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

