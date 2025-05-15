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Antalya 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak.

Antalya 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğleden sonra yerel sağanaklar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında olacak.

16-18 Mayıs tarihleri arasında hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 16 Mayıs Cuma günü, bölgesel düzensiz yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 12°C civarında olacak. 17 Mayıs Cumartesi günü de bölgesel düzensiz yağmur devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 12°C civarında kalacak. 18 Mayıs Pazar günü bol güneş ışığı olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları da 12°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalı. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Ayrıca, yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken hızınızı azaltmalısınız. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklar nedeniyle kat kat giyinerek vücut ısınızı dengeleyebilirsiniz. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek, ani değişimlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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