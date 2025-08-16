HABER

Antalya 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Antalya'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 17 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı 13°C. 18 Ağustos Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 16°C olacak. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın tipik Ağustos ayı iklimine uygundur.

Bu dönemde Antalya'da nem oranı genellikle %42 civarındadır. Bu durum, hava sıcaklıklarının daha yüksek hissedilmesine neden olabilir. Ayrıca, deniz suyu sıcaklığı 29°C civarındadır. Bu da denize girenler için uygun bir sıcaklık sunar.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve plaj keyfi için idealdir. Ancak, bu sıcaklıklar ve güneş ışığı sağlık risklerini beraberinde getirebilir. Uzun süre güneşe maruz kalmak cilt yanıklarına ve dehidrasyona yol açabilir. Bu nedenle, güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Bol su içmek sağlıklı kalmanıza yardımcı olur. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak ve gölgelik alanlarda vakit geçirmek, aşırı ısınmayı önlemek açısından önemlidir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Planladığınız açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırarak, daha serin zamanlarda yapabilirsiniz. Denize girerken suyun sıcaklığının yüksek olduğunu unutmamalısınız. Suya girmeden önce vücudunuzu suyla ıslatmak, ani sıcaklık değişimlerinden kaynaklanabilecek rahatsızlıkları önler.

Antalya'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun olsa da, sağlık açısından gerekli önlemleri almak önemlidir. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını ve kişisel sağlığınızı göz önünde bulundurarak hareket etmeniz, keyifli ve sağlıklı bir tatil geçirmenize yardımcı olacaktır.

