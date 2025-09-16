HABER

Antalya 16 Eylül Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor.

Hazar Gönüllü

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının sürmesi tahmin ediliyor. 17 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığının 35°C'ye ulaşması, 18 Eylül Perşembe günü ise 32°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda olanların güneşten korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanımı cilt koruması açısından faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve serin ortamlarda dinlenilmesi de sağlık açısından gereklidir.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı yaklaşık 21°C olacak. Hafif esen rüzgarlar serinletici bir etki yaratacak. Ancak, denize girmeden önce deniz ve hava koşullarını kontrol etmek önemlidir.

Antalya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde güneşten korunma önlemleri almak ve vücut sağlığını korumak için gerekli adımları atmak önemlidir.

