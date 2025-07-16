HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 16 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz sıcaklıklar 31°C civarında tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C'ye düşecek.

Antalya 16 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz sıcaklıklar 31°C civarında tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C'ye düşecek. Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle sabah ve öğleden sonra ani sağanaklara karşı dikkatli olunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik yaşanacak. 17 Temmuz Perşembe günü hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık 32°C civarında seyredecek. 18 Temmuz Cuma günü de benzer hava koşulları devam edecek. 19 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 32°C'ye yükselecek. 20 Temmuz Pazar günü ise 34°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu tarihlerde hava daha sıcak ve güneşli olacak.

Bu dönemde Antalya'da yüksek sıcaklıklar ve zaman zaman yağışlar görülecek. Vatandaşların bazı önlemler alması önemlidir. Sıcak günlerde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ani sağanak yağışların olabileceği günlerde su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Ulaşımda aksamalara karşı da hazırlıklı olunmalıdır. Bu önlemler, hem sağlık hem de güvenlik açısından önem taşımaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarına soruşturma!Faladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarına soruşturma!
Elazığ’da bir kene vakası dahaElazığ’da bir kene vakası daha

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adnan Oktar'ın son hali! Fotoğrafı paylaşıldı

Adnan Oktar'ın son hali! Fotoğrafı paylaşıldı

2 bin TL'lik ilk soruda joker kullandı! Ünlü futbolcunun eşi çıktı

2 bin TL'lik ilk soruda joker kullandı! Ünlü futbolcunun eşi çıktı

15 Temmuz filminde oynaması eleştirilince sert çıktı! Sözünü sakınmadı

15 Temmuz filminde oynaması eleştirilince sert çıktı! Sözünü sakınmadı

Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

Ankara'da belediye otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da belediye otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı var

Labubu bebek tehlikesi! Psikolojiyi bozuyor

Labubu bebek tehlikesi! Psikolojiyi bozuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.