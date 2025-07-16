Antalya 16 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz sıcaklıklar 31°C civarında tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C'ye düşecek. Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Özellikle sabah ve öğleden sonra ani sağanaklara karşı dikkatli olunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik yaşanacak. 17 Temmuz Perşembe günü hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık 32°C civarında seyredecek. 18 Temmuz Cuma günü de benzer hava koşulları devam edecek. 19 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 32°C'ye yükselecek. 20 Temmuz Pazar günü ise 34°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu tarihlerde hava daha sıcak ve güneşli olacak.

Bu dönemde Antalya'da yüksek sıcaklıklar ve zaman zaman yağışlar görülecek. Vatandaşların bazı önlemler alması önemlidir. Sıcak günlerde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ani sağanak yağışların olabileceği günlerde su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Ulaşımda aksamalara karşı da hazırlıklı olunmalıdır. Bu önlemler, hem sağlık hem de güvenlik açısından önem taşımaktadır.