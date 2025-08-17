Antalya 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıkların 27°C ile 28°C arasında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıklar 26°C civarında, 19 Ağustos Salı günü ise 27°C seviyelerinde olacaktır.

Bu dönemde Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle 20 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıkların 28°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Sıcak hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Gün ortasında, özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışınlarından kaçınılması önerilir. Koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanımı da önem taşıyor. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysilerle vücut ısısının dengede tutulması sağlanabilir.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklıklarının 30°C'nin üzerinde olduğunu hatırlatmak gerekir. Suya girerken dikkatli olunmalı ve aşırı uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme yoluyla su kaybı artacaktır. Bu nedenle düzenli aralıklarla su içmek ve aşırı yorucu aktivitelerden kaçınmak önemlidir.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre yapmak olası olumsuzlukların önüne geçmenize yardımcı olacaktır.