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Antalya 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 17 Mayıs Cumartesi hava durumu merak edildi. Antalya'da hava durumu, yağmurla birlikte 24°C'ye kadar yükselecek.

Antalya 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 24°C ile 20°C arasında değişecek. Rüzgar güneyden, saatte yaklaşık 4.33 km hızla esecek. Nem oranı ise %49 civarında olacak.

Pazar günü, 18 Mayıs 2025'te hava koşulları yine hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklık 25°C ile 21°C arasında olacak. Rüzgar güney yönünden, saatte 3.51 km hızla esecek. Nem oranı %51 seviyelerinde tahmin ediliyor.

Pazartesi günü, 19 Mayıs 2025'te hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık 26°C ile 22°C arasında değişecek. Rüzgar güneyden güneydoğuya doğru, saatte 3.79 km hızla esecek. Nem oranı %48 seviyelerinde olacak.

Salı günü, 20 Mayıs 2025'te hava bol güneşli olacak. Sıcaklık 27°C ile 18°C arasında tahmin ediliyor. Rüzgar güneyden, saatte 3.79 km hızla esecek. Nem oranı %48 seviyelerinde öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların artacağı günlerde güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmanız önerilir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, terlemeyi azaltmak için hafif ve açık renkli giysiler tercih edebilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmak da önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı ve rüzgarın yönüne göre uygun kıyafetler seçilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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