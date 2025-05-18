Antalya 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24°C civarında seyreder. Gece sıcaklıkları ise 12°C'ye kadar düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı %62 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha sıcak ve güneşli olması bekleniyor. 19 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık 26°C'ye ulaşacak. 20 Mayıs Salı günü ise 27°C seviyelerine çıkması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın tipik Mayıs ayı havasına uygun olduğunu gösteriyor. Açık ve güneşli günler devam edecek.

Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla geleceği için güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Koruyucu önlemler almak gerekir. Şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi cilt sağlığınızı koruyacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısının dengede kalmasına yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerektiği unutulmamalıdır.

Rüzgarın kuzey yönünden esmesi, deniz kenarındaki aktiviteleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir faktördür. Rüzgarın hızı ve yönü, deniz koşullarını etkileyebilir. Bu nedenle denize girmeden önce güncel hava ve deniz durumu raporlarını kontrol etmek önemlidir.

Nem oranının %62 civarında olması, hava sıcaklıklarıyla birleşerek bunaltıcı bir ortam yaratabilir. Bu durum, fiziksel aktiviteler sırasında terlemenin artmasına ve vücut ısısının yükselmesine neden olabilir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve gerektiğinde ara vermek, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.