Antalya 19 Ekim Pazar hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 19 Ekim 2025 tarihinde güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 27-29°C arasında seyredecek. Nem oranının %70'in üzerinde olması ve hafif rüzgarın devam edeceği öngörülüyor. 20 Ekim'de sıcaklıkların 32°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu dönemde güneş ışınlarına karşı şapka ve güneş kremi kullanımı önemlidir. Hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir.

Antalya'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 27-29°C civarında seyredecek. Nem oranının %70'in üzerinde olması bekleniyor. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Denizlerde dalga yüksekliği 1 metre civarında olacak. Toroslar çevresinde sabah erken saatlerde sis ve serinlik gözlenebilir.

20 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 32°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. 21 Ekim Salı günü bu sıcaklık 25°C civarında seyredecek. 22 Ekim Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmurların görülmesi olası.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar etkili olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önemlidir. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısının dengede tutulması sağlanmalıdır. Sahilde vakit geçirenler için deniz suyu sıcaklıkları uygundur. Denize girmeyi planlayanların güvenliğini göz önünde bulundurması gerekir. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler almak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır.

hava durumu antalya
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

