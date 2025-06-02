Antalya 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 2 Haziran 2025 günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 18°C ile 7°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 3 Haziran Salı günü 20°C ile 8°C arasında sıcaklıklar ve güneşli bir hava öngörülüyor. 4 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 22°C ile 10°C arasında olacak. Parlak güneş ışığı tahmin ediliyor. 5 Haziran Perşembe günü 25°C ile 12°C arasında sıcaklıklar bekleniyor. Yine parlak güneş ışığı öne çıkıyor.

Hava koşullarının değişken olabileceğini düşünerek planlarınızı yaparken esnek olmanız önemlidir. Açık hava etkinlikleri düzenliyorsanız, hava durumunu düzenli kontrol etmelisiniz. Günlük hava raporları takip edilirse ani değişimlere hazırlıklı olunabilir. Güneş ışığından korunmak için uygun kıyafetler ve güneş koruyucu ürünler kullanmanız da sağlık açısından önemlidir.

Antalya'nın Haziran ayındaki genel iklimi sıcak ve kuru bir dönemdir. Ortalama sıcaklık 25.6°C, nem oranı ise %44'tür. Bu dönemde yağış miktarı genellikle düşüktür. Güneşli gün sayısı fazladır. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için Haziran ayı uygun bir zamandır. Hava durumunu düzenli kontrol etmeniz ve gerekli önlemleri almanız keyifli bir deneyim sağlayacaktır.