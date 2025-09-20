HABER

Antalya 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Antalya 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu, parlak güneş ışıkları ile sıcak bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında olacak. Gece ise 22°C civarında sıcaklık öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 21 Eylül Pazar günü sıcaklık 33°C, 22 Eylül Pazartesi günü 32°C, 23 Eylül Salı günü 31°C taşınacak. 24 Eylül Çarşamba günü sıcaklık 31°C, 25 Eylül Perşembe günü ise 33°C olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek de gereklidir. Hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi, aşırı sıcakların etkisini azaltır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmamak gerekir. Koruyucu önlemler almak da faydalı olacaktır. Sıcak havalara karşı vücut direncini artırmak için dengeli beslenmek ve yeterince uyumak önemlidir.

Bu dönemde deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olacağı tahmin ediliyor. Denize girmeyi planlayanların su sıcaklığına dikkat etmesi gerekir. Güneşin dik olduğu saatlerde denize girmekten kaçınmak önerilir. Sıcak hava koşullarına karşı vücut direncini artırmak için dengeli beslenmek önemlidir. Yeterli uyku almak da gereklidir.

