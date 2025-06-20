Antalya 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 20 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığıyla birlikte 26°C civarında olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. Nem oranı %58 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 16.2 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava koşulları da benzer şekilde devam edecek. 21 Haziran Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 24°C ile 12°C arasında değişecek. 22 Haziran Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 23°C ile 13°C arasında olacak. 23 Haziran Pazartesi günü tekrar bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 25°C ile 12°C arasında olacak.

Antalya'da Haziran ayı genellikle sıcak ve güneşli geçer. Ortalama gündüz sıcaklıkları 30°C civarındadır. Deniz suyu sıcaklığı 25°C'dir. Nem oranı %40 civarındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 11 mm'dir.

Bu dönemde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek de faydalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, hava durumunu düzenli olarak takip etmeyi gerektirir.