Antalya 20 Kasım Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 20 Kasım 2025 tarihinde hava durumu genellikle az bulutlu ve sıcak olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 16°C iken, gün boyunca 18°C’ye ulaşması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden hafif esiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar, 21 Kasım'da 22°C, 22 Kasım'da ise 23°C’ye çıkacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için güneşten korunmak ve bol su tüketmek önemli. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. İşte detaylar...

Antalya'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle az bulutlu ve sıcak olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 16°C civarında. Gündüz ise 18°C'ye ulaşması bekleniyor. Rüzgarın güney yönünden hafif esmesi tahmin ediliyor. Nem oranının ise %89 civarında olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik yok. 21 Kasım Cuma günü hava sıcaklığı 22°C civarında olacak. 22 Kasım Cumartesi günü ise 23°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle sıcak ve az bulutlu kalacaktır.

Hava koşulları genellikle sıcak ve az bulutlu olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışığından korunması önemli. Şapka veya güneş kremi kullanmaları faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bol su içmek ve hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmek rahatlık sağlayacaktır.

Rüzgar hafif esiyor. Deniz kenarında vakit geçirenlerin deniz suyunun serinliğine dikkat etmesi önemlidir. Hava sıcaklıklarının artmasıyla trafik yoğunluğu da artabilir. Araç kullanırken klima kullanımına dikkat etmek gerekir. Araç içi havalandırmanın sağlanması konforlu bir sürüş deneyimi sunar.

Bu dönemde hava koşuları genellikle sıcak ve az bulutlu kalmaya devam edecek. Açık hava etkinliklerini planlayanların güneş ışığından korunması önemli. Unutulmamalıdır ki, nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içmek ve hafif, nafes alabilir kıyafetler tercih etmek rahatlık sağlayacaktır.

