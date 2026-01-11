İstanbul'da sağanak etkili oldu: Yol çöktü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde etkili oldu.

Kuvvetli yağış nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. Yollar su ile dolarken, yağışın ardından bazı ilçelerde ev ve iş yerlerini su bastı.

SAĞANAK NEDENİYLE YOL ÇÖKTÜ

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi'nde yağışın ardından yol çöktü. Bazı araçlar oluşan çukura girdi. Çukura giren bir otomobil, olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı. Yoldaki çukur, belediye ekiplerinin çalışması sonucu kapatıldı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır