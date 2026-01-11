HABER

İstanbul'da sağanak etkili oldu: Yol çöktü

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, gecenin ilerleyen saatlerinde etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle sürücüler güçlükle ilerlerken, Bayrampaşa'da sağanak nedeniyle yol çöktü.

İstanbul'da sağanak etkili oldu: Yol çöktü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde etkili oldu.

İstanbul da sağanak etkili oldu: Yol çöktü 1

Kuvvetli yağış nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi. Yollar su ile dolarken, yağışın ardından bazı ilçelerde ev ve iş yerlerini su bastı.

İstanbul da sağanak etkili oldu: Yol çöktü 2

SAĞANAK NEDENİYLE YOL ÇÖKTÜ

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi'nde yağışın ardından yol çöktü. Bazı araçlar oluşan çukura girdi. Çukura giren bir otomobil, olay yerine gelen ekipler tarafından çıkarıldı. Yoldaki çukur, belediye ekiplerinin çalışması sonucu kapatıldı.

İstanbul da sağanak etkili oldu: Yol çöktü 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

