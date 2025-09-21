HABER

Antalya 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 21 Eylül 2025 Pazar günü hava sıcaklıkları 33°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. 22 Eylül Pazartesi günü 32°C, 23 Eylül Salı günü 31°C, 24 Eylül Çarşamba günü 32°C ve 25 Eylül Perşembe günü 34°C sıcaklıklar bekleniyor.

Bu sıcaklıklar, Antalya'nın Eylül ayı hava koşullarına uygun. Yazın son günlerinde sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak.

Böylesi günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılmalı. Güneşten korunmak için şapka ve koruyucu giysiler kullanılmalı. Bol su içmek ve hafif, açık renkli kıyafetler giymek oldukça önemlidir.

Sıcak havanın etkisini azaltmak için klimalı ortamlarda vakit geçirmek faydalıdır. Ayrıca serinletici içeceklerden de yararlanmak önerilir.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle denize girerken dikkat edilmeli. Suya girmeden önce vücut ısısının deniz suyu sıcaklığına uyum sağlaması beklenmelidir.

Son olarak yüksek sıcaklıkların tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların, hayvanların su ihtiyacını karşılaması önemlidir. Bitkilerin sulama ihtiyaçlarını düzenli olarak takip etmek de gereklidir.

