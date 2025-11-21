Antalya 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığının 15°C civarında olması bekleniyor. Gece ise hava sıcaklığının 5°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %72 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 9 km/s olarak tahmin ediliyor.

22 Kasım Cumartesi günü hava daha bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 23°C arasında değişecek. 23 Kasım Pazar günü hava yine bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar bu gün 16°C ile 23°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuklara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Olası düşme ve yaralanma risklerinin azalmasına dikkat edilmelidir. Hava koşullarına göre planlarını yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek önem taşır. Gerektiğinde önlem almanız önerilir.