HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 21 Kasım 2025 tarihinde hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C civarında, gece sıcaklığı ise 5°C olarak öngörülüyor. Bu tarihten sonraki günlerde hava daha bulutlu ve güneşli olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı önlem almak gereklidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlama açısından önerilir.

Antalya 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Antalya'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığının 15°C civarında olması bekleniyor. Gece ise hava sıcaklığının 5°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranı %72 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 9 km/s olarak tahmin ediliyor.

22 Kasım Cumartesi günü hava daha bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 23°C arasında değişecek. 23 Kasım Pazar günü hava yine bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar bu gün 16°C ile 23°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuklara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Bu nedenle yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Olası düşme ve yaralanma risklerinin azalmasına dikkat edilmelidir. Hava koşullarına göre planlarını yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek önem taşır. Gerektiğinde önlem almanız önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gemini 3 'zaman şoku' yaşadı, 2025’te olduğumuza inanmadı! (Viral oldu)Gemini 3 'zaman şoku' yaşadı, 2025’te olduğumuza inanmadı! (Viral oldu)
Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepkiDışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.