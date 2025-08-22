HABER

Antalya 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Hazar Gönüllü

Antalya'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığın 34°C civarında, gece ise 28°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 23 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 34°C, 24 Ağustos Pazar günü ise 32°C civarında olması öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları yüksek, gece ise daha serin geçecek.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Antalya'da Ağustos ayında genellikle 28 güneşli gün yaşanıyor. Nem oranı %50 civarında seyrediyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 29°C'ye ulaşıyor.

Antalya'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları beklenmektedir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin belirtilen önlemleri alması önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
