Antalya 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Bu durum, bölgenin tipik Akdeniz iklimine uygun. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarına ulaşması bekleniyor. Gökyüzü genellikle açık. Rüzgarlar güneyli yönlerden hafif esecek. Nem oranı ise %60 civarında seyredecek. Bu sıcak hava koşulları, yazdan kalma günlerin devam ettiğini gösteriyor.

23 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığının 13°C ile 14°C arasında olması bekleniyor. 24 Ekim Cuma günü sıcaklık 14°C ile 16°C arasında olacak. 25 Ekim Cumartesi günü ise 16°C civarında bir sıcaklık bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gün geçtikçe düşeceği anlaşılıyor. Daha serin bir havanın hakim olacağı da görülüyor.

Güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak faydalıdır. Bol su içmek de güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Serin günlerde kat kat giyinmek yararlıdır. Vücut ısısını korumak için bu yöntem etkilidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur.