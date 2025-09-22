HABER

Antalya 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 22 Eylül Pazartesi hava durumu güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Antalya'da 22 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu oldukça keyifli olacak. Güneş bol olduğundan, sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 24°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 7°C'ye düşmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın tipik Eylül havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. 23 Eylül Salı günü, 24°C sıcaklık ve parlak güneş ışığı bekleniyor. 24 Eylül Çarşamba ve 25 Eylül Perşembe günleri de benzer hava koşulları söz konusu olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında olacak. Geceleri ise sıcaklık 6-12°C arasında değişecek. Bu durum, Antalya'nın Eylül ayındaki hava koşullarını koruyacağını gösteriyor.

Bu güzel havadan en iyi şekilde faydalanmak için bazı önlemler almak önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisini azaltmak gerekiyor. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olur. Bol su içmek, vücudu nemli tutar. Hafif kıyafetler tercih etmek de rahat hareket etmeyi sağlar. Böylece gün boyu enerjik kalabilirsiniz. Sahilde vakit geçirirken güneş kremi kullanmayı unutmayın. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak önemli. Ayrıca düzenli aralıklarla su içmek de gerekiyor. Açık hava etkinliği planlayanlar, hava koşullarına uygun hazırlık yapmalı. Böylece güvenli ve sağlıklı bir gün geçirebilirler.

hava durumu antalya
