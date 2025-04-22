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Antalya 22 Nisan Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklık 23°C'ye kadar yükselecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23°C, gece ise 15°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın Nisan ayı için tipik değerlerinin biraz üzerindedir. Genelde gündüzleri 20°C, geceleri ise 9°C civarında değerler görülmektedir.

Antalya 22 Nisan Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli olacaktır. 23 Nisan Çarşamba günü hava sıcaklığı 26°C'ye kadar yükselecek. 24 Nisan Perşembe günü sıcaklık 22°C, 25 Nisan Cuma günü ise 21°C civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmemekte ve hava genellikle açık kalacaktır.

Ilıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunar. Güneş ışınlarının daha güçlü olabileceğini unutmamak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları açık ve ılıman olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Güneşin etkilerine karşı gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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