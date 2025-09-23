HABER

Antalya 23 Eylül Salı hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Antalya'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılık olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 5°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Eylül ayı iklimine uygundur. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunmaktadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülmektedir. 24 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı 23°C ile 11°C arasında değişecektir. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklıklar 24°C ile 11°C arasında seyreder. 26 Eylül Cuma günü ise hava 24°C ile 10°C arasında olacaktır. Bu durum, Antalya'nın sonbahar mevsimine geçiş dönemindeki tipik hava koşullarını yansıtmaktadır.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri ılık, geceleri serin olacaktır. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olabilir. Gündüzleri güneşli havanın tadını çıkarın. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda güneş kremi kullanmak gerekli olacaktır. Ayrıca, şapka takmak cilt sağlığınızı korumaya destek sağlayacaktır. Bu dönemde nem oranı düşük olacaktır. Bu nedenle, cildinizin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmanız önerilmektedir.

Antalya'da 23 Eylül 2025 ve takip eden günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun olacaktır. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olun. Ayrıca, öğle saatlerinde güneşten korunmak konforlu bir deneyim sağlayacaktır.

