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Antalya 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 23 Haziran Pazartesi günü hava durumu oldukça keyifli olacak.

Antalya 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 23 Haziran Pazartesi günü hava durumu oldukça keyifli olacak. Bol güneş ışığı ve 25°C sıcaklık öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C, gece ise 12°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 24 Haziran Salı günü 26°C, 25 Haziran Çarşamba günü 29°C ve 26 Haziran Perşembe günü 28°C sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların artmasıyla beraber nem oranı yükselecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemli. Günlük aktiviteleri sabah veya akşam serinliğinde planlamak, aşırı sıcaklardan korunmaya yardımcı olur.

Sıcak havalarda vücut su kaybını dengelemek için bol su içmek faydalı olur. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanmak gerekir. Uygun kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak, sağlığı korur.

Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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