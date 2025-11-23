Antalya 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu artan bulutlarla birlikte olacaktır. Sıcaklık 14°C civarında olacaktır. Düşük sıcaklık ise 3°C civarında beklenmektedir. Nem oranı %89 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı da 3.3 km/saat olacaktır. Gün doğumu saati 07:40'tır. Gün batımı saati ise 17:40'tır.

Pazartesi günü, yani 24 Kasım 2025, sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 0°C arasında değişecektir. Nem oranı %72 civarında olacaktır. Rüzgar hızı 4.61 km/saat tahmin edilmektedir. Salı günü, 25 Kasım 2025, hava daha sakinleşecektir. Güneşli ve parçalı bulutlu bir gün yaşanacaktır. Sıcaklıklar 10°C ile -1°C arasında değişecektir. Nem oranı %45 civarında olacaktır. Rüzgar hızı ise 2.73 km/saat beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek gerekir. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak önemlidir. Kat kat giyinmek önerilir. Sıcak içecekler tüketmek de iyi bir çözümdür. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

Hava koşullarına bağlı olarak trafik koşulları da değişebilir. Yağışlı ve rüzgarlı günlerde araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Hız limitlerine uyulmalı ve yol durumuna göre sürüş tarzı ayarlanmalıdır. Bu şekilde güvenliğimizi koruyabiliriz. Diğer yol kullanıcılarının güvenliğine de bu şekilde katkı sağlarız.