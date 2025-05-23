HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 23 Mayıs Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 23 Mayıs Cuma hava durumu bol güneş ışığı ile sıcaklıkların 32°C civarında olması bekleniyor.

Antalya 23 Mayıs Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ile sıcaklıkların 32°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerinin üzerindedir. Yaz mevsiminin yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 24 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli, 25 Mayıs Pazar günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 26 Mayıs Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava durumu tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması dikkat çekiyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu durum önem taşıyor. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, geniş kenarlı şapkalar kullanmak ve yüksek koruma faktörlü güneş kremleri uygulamak cilt sağlığını korumak için faydalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bu, olası sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

Sıcak havalarda vücut su kaybı hızlanabilir. Bu durum dehidrasyona yol açabilir. Gün boyunca yeterli miktarda su içmek, vücut dengesini korumak için kritik öneme sahiptir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmak, özellikle kalp ve damar hastalığı olanlar için büyük önem taşır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önerilir. Ayrıca, gerektiğinde serin ortamlarda dinlenmek sağlığı korumak adına önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Planladığınız açık hava etkinliklerini sabah saatlerine veya akşam serinliğine denk getirmek, daha konforlu ve sağlıklı bir deneyim sunabilir. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu bu dönemde, klima ve vantilatör gibi serinletici cihazların kullanımına özen göstermek iç mekanlarda rahat bir ortam sağlar. Hava koşullarına uygun giyinmek ve kişisel bakım ürünlerini doğru seçmek, konfor ve sağlık açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Üç harflileri' kovmak için her yere soğan bırakıyor, yağ döküyor! Komşuları isyan etti! "Yardıma ihtiyacım var" 'Üç harflileri' kovmak için her yere soğan bırakıyor, yağ döküyor! Komşuları isyan etti! "Yardıma ihtiyacım var"
CHP'de grup yönetimindeki isimler belirlendiCHP'de grup yönetimindeki isimler belirlendi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan dün 'Mecburuz' demişti! Yeni destek paketi geliyor...

Erdoğan dün 'Mecburuz' demişti! Yeni destek paketi geliyor...

Yeşilçam oyuncusu evinde bıçaklandı! Hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu evinde bıçaklandı! Hayatını kaybetti

Resmen tartışmaya açılıyor! AK Parti'den ilk ipucu: "Baştan sona yeni"

Resmen tartışmaya açılıyor! AK Parti'den ilk ipucu: "Baştan sona yeni"

İzmir'de 'aile boyu dolandırıcılık': Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler!

İzmir'de 'aile boyu dolandırıcılık': Balya balya paraları TikTok'ta sergilediler!

Tır şoförü üç kardeş Çin mafyasıyla karşı karşıya kaldı

Tır şoförü üç kardeş Çin mafyasıyla karşı karşıya kaldı

Destici, tarih verdi: Erken seçim ihtimali oldukça yüksek

Destici, tarih verdi: Erken seçim ihtimali oldukça yüksek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.