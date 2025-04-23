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Antalya 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 23 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece sıcaklıkları 14°C civarında gerçekleşecek. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın tipik Nisan ayı iklimine uygundur. Hava ılıman ve keyifli bir atmosfer sunmaktadır.

Antalya 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 24 Nisan Perşembe günü, bölgenin bazı yerlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları 15°C civarında olacak. 25 Nisan Cuma günü, yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 14°C olacak. 26 Nisan Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece 14°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 24 ve 25 Nisan tarihlerindeki yağışlar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için sorun yaratabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek ve uygun kıyafetleri seçmek faydalı olacaktır. Ayrıca yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunması, su birikintilerinden kaçınılması önemlidir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su tüketmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. Bu değişikliklere hazırlıklı olmak, hem konforu hem de güvenliği artıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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