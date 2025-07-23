Antalya 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 33°C civarında. Gece ise sıcaklık 26°C olacak. Nem oranı %79, rüzgar hızı 22 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. 24 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 34°C. 25 Temmuz Cuma günü de 34°C olması öngörülüyor. Nem oranı %33, rüzgar hızı ise 22 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekir. Gölgelik alanlarda dinlenmek önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak, cilt sağlığını korur. Ayrıca, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Serin ortamlarda vakit geçirilmesi önerilir.