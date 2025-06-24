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Antalya 24 Haziran Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında olacak.

Antalya 24 Haziran Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 27°C, gece ise en düşük sıcaklık 13°C olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 25 Haziran Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 28°C olacak. 26 Haziran Perşembe günü de 28°C civarında sıcaklık bekleniyor.

Hafta sonu için, 28 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığının 27°C, 29 Haziran Pazar günü ise 25°C olacağı tahmin ediliyor. Antalya'da bu dönem genellikle güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıda geldiği saatlerde, açık hava etkinliklerini sınırlamak veya gölgelik alanlarda kalmak aşırı ısınmayı ve güneş çarpmasını önlemek açısından faydalıdır.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle vücutta su kaybı artacaktır. Bu nedenle, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekir. Bu, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmalarına yardımcı olur.

Hafta sonu beklenen hafif yağışlar, hava sıcaklıklarını bir nebze düşürebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almanız ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Antalya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Güneş ışınlarından korunmak, yeterli su tüketmek ve hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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